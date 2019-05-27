Россия убеждает США обменять Украину на Венесуэлу, – Foreign Policy Council

Россия стремится убедить Вашингтон дать ей свободу действий в Украине, а Москва не будет мешать Вашингтону в преодолении режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Вашингтону также предлагается возобновить переговоры относительно режима контроля над вооружением и продлить действие соглашения START.

Об этом сообщает Стивен Бланк, исследователь американского центра Foreign Policy Council, пишет Радио Свобода.

Теперь, говорят русские, когда следствие спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало отсутствие сговора между предвыборной кампанией Трампа и Россией, президент США имеет возможность для улучшения отношений с Россией.

Бланк резко критикует такой подход. «Будем помнить, что российские вооруженные силы (включая так называемых сепаратистов, которые на самом деле являются помощниками Москвы в Украине) вторглись в Крым и Донбасса и провели наиболее откровенную агрессию со времени вторжения Саддама Хусейна в Кувейт», – пишет исследователь.

Аналитик убежден, что из-за нарушения Россией соглашения по нераспространению ядерного оружия, просто продление действия START – не в интересах США.

В Венесуэле же, отмечает исследователь, основную проблему составляют кубинские, а не российские силы. Также, отмечает он, расследование Мюллера выявило попытки России вмешаться в политику США, что не способствует восстановлению двусторонних отношений.

Если Украина будет разрушена, это повредит доверие к США в Европе и не остановит усилия Москвы, которые вредят Западным демократиям, считает Бланк.

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