Россия пытается навязать Зеленскому свой вариант возвращения Донбасса

После смены в Украине президента, российская пропагандистская машина развернула тотальную кампанию по внедрению своего плана по подрыву независимости Украины путем внедрения в состав страны оккупированной части Донбасса на условиях так называемой автономии (нет чтобы просто пойти и вернуть ОРДЛО под юрисдикцию Киева!).

Об этом кричат не только на российских и некоторых пророссийских телеканалах Украины, сообщает real-vin.

Данную стратегию стали продвигать и через жителей оккупированных территорий.

Недавно появились письма на имя Зеленского от жителей ОРДЛО с призывами прекратить войну и дать Донбассу автономию. Сейчас же в Антраците какие-то аниматоры записали подобное видео. В костюмах свинки Пэпы и Барбоскиных они призвали Зеленского дать им автономию.

Очевидно, что расчет на то, чтобы показать – этого, мол, хочет не Путин, а якобы жители оккупированных территорий.

Тем временем, война развязана Россией и ею подогревается и не останавливается. За первые 18 часов 25 мая пресс-центр Объединенных сил зафиксировал два обстрела террористами украинских позиций на Донбассе – все на счету квазиобразования ДНР. У нас обошлось без боевых потерь.

По укреплениям Вооруженных сил Украины в Гнутовом под Мариуполем враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В Красногоровке под Донецком – из автоматических станковых гранатометов, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ адекватно отвечали.

Местные жители в социальных сетях сообщают о боевых действиях уже вечером:

«Донецк. 17.56. Киевский проспект (Вильнюс). Единичные мощно 3 баха, интервал меньше минуты. Направление северное».

«20:35. Стаханов, Первомайск (район Попасной / Бахмутки) слушают тяжелые бахи».

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