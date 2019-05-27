Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля, – вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, в частности, быстрая либерализация рынка электроэнергии.

Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля, – вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики, в частности, быстрая либерализация рынка электроэнергии.

Об этом сообщают «Факты».

«Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализован рынок электроэнергии», – подчеркнул европейский чиновник.

Марош Шефчович также отметил, что в ближайшее время он планирует обсудить эти вопросы с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, от того, насколько успешно Украине удастся ввести экономические реформы и реформы в сфере энергетики, будет зависеть, получит ли она очередной транш макрофинансовой помощи от западных партнеров.

«В Украине уже работает миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), где дискуссия сосредоточена на вопросах экономики. Поэтому мы все верим, что эти переговоры пройдут успешно, ведь именно от успеха этих реформ зависит, будет ли программа МВФ, и, соответственно, сможет ЕС предоставить Украине макрофинансовой помощи, которая является исключительно важной для финансовой стабильности Украины», – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что в электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочки запуска нового рынка с 1 июля.

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