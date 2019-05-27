Реальное представительство и защита общин: Труханов рассказал о своей миссии в будущем парламенте

Сегодня, 27 мая 2019 года, прошло ровно пять лет, как одесситы выбрали мэром Геннадия Труханова. Ежегодно городской председатель отчитывается перед одесситами о проделанной работе за прошлый год. Традиционный отчет длится около 50 минут, сегодня же Геннадий Труханов отвечал на вопросы журналистов в течение трех часов.

Об этом сообщает информационное агентство «УНИАН».

В частности, Геннадий Труханов рассказал, что за пять лет работы городской парк электротранспорта пополнился 84 новыми троллейбусами и трамваями, в городе было открыто 14 новых детсадов, «с нуля» была построена новая школа – Европейский лицей. При школах открыто 56 новых стадионов, внедряется новая система питания «шведский стол».

Также построена новая детская поликлиника на Бочарова, инклюзивного-ресурсный центр, отреставрирован Потемкинская лестница, 11 памятников архитектуры. 2018 год запланировано реставрация знаменитого Дома Руссова.

Капитально отремонтировали 13 школ, 270 зданий, 21 семейную амбулаторию, в том числе, открытые амбулатории в отдаленных районах города и многое-многое другое.

Один из вопросов, наиболее интересовало журналистов – об объединении мэров Одессы и Харькова.

Труханов отметил, что это должно стать «политически оформленным, мощным лобби украинских городов в будущем парламенте, которое своей миссией видит реальное представительство и защита интересов общин».

«Например, самый важный вопрос – отопление в зимний период. Когда страна входит в отопительный сезон, нет такого мэра в Украине, который не подпрыгивал на своем рабочем месте. Мы по очереди приезжаем в Киев и с портфелями сидим под кабинетами. Зачем мы там сидим? Мы что, просим отопить свой дом или дачу? Мы просим, ​​чтобы наши города не замерзали.

Мы хотим, чтобы наши города слышали, мы хотим, чтобы голос наших общин был услышан в парламенте! Мы живем в непосредственном ежедневном контакте с людьми, живем с ними одной жизнью, в отличие от столичных политических элит. Впервые мы сегодня имеем серьезный шанс зайти в парламент. Я уверен, что горожане нас поддержат», – рассказал Труханов.

Как сообщалось ранее, городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.

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