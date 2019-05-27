Реальное представительство и защита общин: Труханов рассказал о своей миссии в будущем парламенте

Сегодня, 27 мая 2019 года, прошло ровно пять лет, как одесситы выбрали мэром Геннадия Труханова. Ежегодно городской председатель отчитывается перед одесситами о проделанной работе за прошлый год. Традиционный отчет длится около 50 минут, сегодня же Геннадий Труханов отвечал на вопросы журналистов в течение трех часов.
Об этом сообщает информационное агентство «УНИАН».
В частности, Геннадий Труханов рассказал, что за пять лет работы городской парк электротранспорта пополнился 84 новыми троллейбусами и трамваями, в городе было открыто 14 новых детсадов, «с нуля» была построена новая школа – Европейский лицей. При школах открыто 56 новых стадионов, внедряется новая система питания «шведский стол».
Также построена новая детская поликлиника на Бочарова, инклюзивного-ресурсный центр, отреставрирован Потемкинская лестница, 11 памятников архитектуры. 2018 год запланировано реставрация знаменитого Дома Руссова.
Капитально отремонтировали 13 школ, 270 зданий, 21 семейную амбулаторию, в том числе, открытые амбулатории в отдаленных районах города и многое-многое другое.
Один из вопросов, наиболее интересовало журналистов – об объединении мэров Одессы и Харькова.
Труханов отметил, что это должно стать «политически оформленным, мощным лобби украинских городов в будущем парламенте, которое своей миссией видит реальное представительство и защита интересов общин».
«Например, самый важный вопрос – отопление в зимний период. Когда страна входит в отопительный сезон, нет такого мэра в Украине, который не подпрыгивал на своем рабочем месте. Мы по очереди приезжаем в Киев и с портфелями сидим под кабинетами. Зачем мы там сидим? Мы что, просим отопить свой дом или дачу? Мы просим, чтобы наши города не замерзали.
Мы хотим, чтобы наши города слышали, мы хотим, чтобы голос наших общин был услышан в парламенте! Мы живем в непосредственном ежедневном контакте с людьми, живем с ними одной жизнью, в отличие от столичных политических элит. Впервые мы сегодня имеем серьезный шанс зайти в парламент. Я уверен, что горожане нас поддержат», – рассказал Труханов.
Как сообщалось ранее, городские головы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.