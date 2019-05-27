Проверка получателей субсидий должна стать регулярной, – Юрий Ганущак

Главным в проверке финансового состояния получателей субсидий сделали Министерство финансов – это позволит снизить коррупционную составляющую.

Это отметил народный депутат VI созыва Юрий Ганущак в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Г-н Ганущак отметил, что система начисления субсидий в Украине является наиболее либеральной в мире. Ведь когда человек берет справку о том, что получает минимальную заработную плату, то работодатель всегда готов предоставить такую выписку, или же вообще действительно платит официальную минимальную зарплату, чтобы человек мог получать субсидию. Однако такой системы больше нигде в мире нет.

«Теперь есть возможность привести в нормальное состояние систему начисления субсидий, когда оценивается реальное состояние человека, то есть в каких условиях он проживает – это давно нужно сделать. Не бывает так, чтобы государство дало, а потом не проверило сколько и кому оно предоставило помощи», – подчеркнул Ганущак.

Впрочем, эксперт добавляет, что система проверки должна быть такой, чтобы ее нормально воспринимало общество. Ведь люди, которые нечестно получают субсидию, обманывают не государство, а налогоплательщиков, то есть сограждан.

Кроме этого, проверки направлены не только на то, чтобы отсеять нечестных получателей, но и дать возможность получать субсидию тем, кто действительно в ней нуждается. Например, пенсионерам иногда сложно уследить за всеми изменениями и правильно оформить документы, и как следствие – они не получают помощь. А поэтому такие проверки должны стать регулярными.

«Хорошо, что главным в проверке финансового состояния получатели субсидий сделали Министерство финансов. Ведь насчитывает субсидии Минсоцтруда, и чтобы не было конфликта интересов, теперь будет работать другой орган для проверки, таким образом снижается коррупционная составляющая в начислении субсидий», – подытожил Юрий Ганущак.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики в Украине увеличилось количество получателей субсидий.

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