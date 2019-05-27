Прокуратура проверяет жалобы заключенных одесской колонии

Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту событий, произошедших в исправительной колонии №51.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

В частности, проводится расследование по признакам ст. 392 и ст. 194 (факту действий, которые дезорганизуют работу учреждений выполнения наказаний, повреждения имущества учреждения и пожарного автомобиля), а также по жалобам заключенных на произвол сотрудников, хищения ими имущества колонии и тому подобное. Сотрудники пенитенциарного учреждения проверяют состояние всех осужденных.

В прокуратуре констатировали, что уже неоднократно проводили проверки соблюдения прав осужденных, условий их содержания. В том числе этого года прокуроры внесли 9 предписаний об устранении нарушений в деятельности ПВК-51, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц колонии. В прошлом году тоже было внесено 14 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц.

Кроме того, по результатам комплексных проверок деятельности режимных учреждений в прошлом году и в этом году прокуратурой области было внесено через Генеральную прокуратуру Украины указание к Минюсту, в котором указано нарушение в работе колонии № 51 в части материально-бытового обеспечения осужденных, проведения социально-воспитательной работы и соблюдения режимных требований.

По результатам рассмотрения обращений осужденных колонии облпрокуратура ведет расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 191 ч. ч. 1, 2 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование поручено теруправлению Государственного бюро расследований в Николаеве.

Напомним, в понедельник, 27 мая, в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошли беспорядки, сопровождавшиеся пожаром. По предварительным данным, заключенные протестовали, в частности, через плохое питание и ненадлежащие условия содержания.

Первый заместитель главы Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что беспорядки в одесской колонии начались по указанию «воров в законіу с целью дестабилизировать ситуацию.

Государственное учреждение «Южная исправительная колония (№51)» – исправительная колония среднего уровня безопасности для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы.

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