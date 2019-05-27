«Последняя капля»: Садовый без согласования перечислил российскому бизнесмену 28 млн грн, – Лопачак

Подыгрывание российскому бизнесу мэром Львова Андреем Садовым, в частности передача без согласований с депкорпусом 28 млн грн российскому бизнесмену Игорю Чуркину, стало «последней каплей», поэтому в горсовете зарегистрировали проект постановление о досрочном прекращении полномочий мэра.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Маркиян Лопачак.

Депутат горсовета Львова, комментируя зарегистрированный проект постановления о досрочном прекращении полномочий городского головы Андрея Садового, заметил, что мэра в последнее время во Львове нет.

«С тех пор как он начал наступление на Киев во время президентской кампании, затем выступал из Киева, потом заявлял о премьерских амбициях и, насколько я понимаю, активно принимает участие в досрочных парламентских выборах, но на самом деле для львовян это является большой проблемой, потому что ряд проблем, которые не решали годами, и дальше находятся в подвешенном состоянии», – заявил Маркиян Лопачак.

Кроме того, подчеркнул депутат, в горсовете Львова происходят огромные бюджетные злоупотребления.

«В частности, буквально месяц назад удалось выяснить, что городской председатель Садовый с директором коммунального предприятия тихонько, без согласования с депутатским корпусом, с бюджетной комиссией перечислили напрямую одиозному русскому олигарху Игорю Чуркину 28 миллионов гривен якобы долгов Львовским горсоветом ЛАЗу. Хотел бы подчеркнуть, что позиция большинства депутатов Львовского городского совета заключается в том, что если долги действительно есть, то их, прежде всего, нужно вернуть львовянам», – заявил Маркиян Лопачак.

Депутат подчеркнул, что именно подыгрывание российскому бизнесу мэром Львова стало «последней каплей». Одновременно Маркиян Лопачак не смог указать дату голосования за проект постановления о досрочном прекращении полномочий львовского городского головы.

Как сообщалось, во Львовском городском совете зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового. В ответ он предложил проводить одновременно досрочные выборы и городского головы, и депутатов.

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