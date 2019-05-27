Портнов подал уже четвертую жалобу на Порошенко в ГБР

Экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал, что подал в Государственного бюро расследований уже четвертое заявление о «преступлениях» экс-главы государства Петра Порошенко.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко – попытке узурпации им судебной власти», – написал Портнов.

Добавим, недавно Портнов подал третье заявление о «преступлениях» Порошенко.

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