Популисты и ультраправые провалились на выборах в Европарламент в Нидерландах

В Нидерландах выборы в Европейский парламент выиграла Партия труда (PvdA), возглавляемая вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на телеканал NOS.

Партия PvdA получает 6 из 26 мест, которые имеют Нидерланды в Европарламенте.

Второе место разделили консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию» премьер-министра Марка Рютте и Христианско-демократический призыв (СDA). Эти партии будут иметь по 4 евродепутаты.

«Зеленые/Левые» будут иметь 3 представителей в Европарламенте, как и партия «Форум за демократию». Последняя известна своей инициативой о референдуме относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Крупное поражение потерпела ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса, которая вообще не будет иметь представительства в Европарламенте.

Однако, после выхода Британии из ЕС Нидерланды будут иметь 3 дополнительных места в ЕП, и, возможно, партия Вилдерса таки получит один мандат.

Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать «большую коалицию» в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.

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