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Новости » Политика 27 мая, 2019, 22:30
Париж и Берлин готовы к переговорам в нормандском формате, – дипломат

Германия и Франция готовы к переговорам по выполнению Минских соглашений, однако сейчас говорить о встрече «нормандской четверки» на высшем уровне пока никто не берется.

Об этом сказал зарубежным журналистам высокопоставленный немецкий дипломат, сообщает Укринформ.

«Мы всегда готовы встретиться в таком формате. И Франция готова. И Украина, как мы поняли, выразила готовность к переговорам. Теперь надо смотреть, что будет», – заявил представитель МИД ФРГ.

По словам дипломата, встреча можно будет проводить только тогда, когда к ней будут готовы все».

Он отметил, что в Берлине, в частности после телефонных разговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с новым президентом Украины Владимиром Зеленским сложилось мнение, что новый украинский лидер считает выполнение положений Минских соглашений приоритетной задачей.

Ранее Зеленский заявлял, что будет продолжать переговоры в «нормандском формате».

Последняя встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась в Берлине 19 октября 2016 года. Последняя встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» прошла 11 июня 2018 года в Берлине. Тогда главы МИД Украины, Франции, Германии и России обсудили размещение миротворческого контингента ООН на оккупированном Донбассе.
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