Парубий: Не мог поверить своим глазам - Зеленский предложил закрытые списки!

Президент, несмотря на свою декларацию о поддержке открытых списков, внес в парламент законопроект о системе с закрытыми списками.

Об этом стало известно во время брифинга председателя Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK.

«Я надеюсь, что депутаты будут проявлять добрую волю на пути к принятию избирательного кодекса. Надеюсь, что народные избранники не будут настаивать на каждой правке, особенно, если она повторяется. Тогда до 14 июля сможем принять избирательный кодекс», — говорит Андрей Парубий.

Председатель ВРУ обращает внимание на то, что несмотря на громкие заявления, Президент Украины подал в ВРУ законопроект? в котором речь шла о президентских выборах по закрытым спискам.

«К сожалению, новоизбранный Президент, несмотря на свою декларацию о поддержке открытых списков, внес в парламент систему с закрытыми списками. У меня большая тревога! Следующий состав, где может быть широкое представление его фракции, никогда не перейдет к избирательным спискам. И нам дальше будут пытаться подать «закрытые», как реформу избирательной системы», — говорит Андрей Парубий.

Председатель ВРУ признается, что сомневается в реформаторских желаниях нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Первая законодательная инициатива Президента была о закрытых списках. Я не мог своим глазам поверить, но собственно так оно и было. Поэтому нет доверия к реформаторским намерениям. Этот состав ВРУ должна принять закон об открытых списках», — отмечает Андрей Парубий.

Напомним, председатель ВРУ Андрей Парубий объяснил, почему законопроект о ВСК невероятно важен.

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