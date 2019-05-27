Парубий назвал, когда ВР рассмотрит вопрос относительно отставки Кабмина

Народные депутаты смогут рассмотреть вопрос относительно отставки Кабинета Министров Украины в четверг, 30 мая.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп), которое транслирует телеканал ZIK, заявил председатель ВРУ Андрей Парубий.

Спикер подчеркнул, что, согласно законодательству, ВРУ должна рассмотреть вопрос относительно отставки Кабинета Министров Украины.

«Согласно закону Украины, Верховной Раде предоставляется десять дней, и мы входим в эти десять дней на этой пленарной неделе. Поэтому даю поручение Комитета правовой политики рассмотреть в среду на Комитете, чтобы мы в четверг смогли рассмотреть вопрос об отставке КМУ и Премьер-министра Украины. Это будет один из ключевых вопросов», – заявил Андрей Парубий.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи он призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

В тот же день Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку.

23 мая заявление Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировали в украинском парламенте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду освободить его от должности и продолжит работу в «антикризисном режиме».

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