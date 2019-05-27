Осторожно, мошенники: в Украине предлагают «бесплатный спутниковый интернет»

После запуска Илоном Маском 60 спутников для глобального доступа к Сети мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета.

Об этом сообщает Internet.ua

Десятки объявлений, которые ведут на сомнительных сайтах, появились, в частности, в социальной сети Facebook.

Мошенники используют как минимум два сайты интернет-магазинов – skyway.llucky.space и internet.trend.net.ua – созданные, по данным whois.com около недели назад, и активно раскручивают их через социальные сети.

На этих ресурсах, что маскируются под интернет-магазин компании «Tenda Global», предлагается перейти на «новый бесплатный безлимитный скоростной спутниковый интернет от Tenda Global, который уверенно работает в любой точке Украины», путем приобретения Wi-Fi роутера «Tenda Global».

Чудо-роутер, уверяют мошенники, позволяет «подключаться к интернету без SIM-карты и без абонентской платы в любом месте, где есть электрическая розетка». Более того, злоумышленники обещают доступ к «заблокированным Роскомнадзором сайтам», из чего можно сделать вывод, что идея этого мошенничества родилась в России.

Следует отметить, что для работы спутникового интернета необходима спутниковая тарелка, а используемый мошенниками в рекламе роутер Tenda N-300 не является устройством для приема сигнала от спутника.

Спутниковый доступ к Интернету является одним из самых дорогих в мире – в Украине стоимость только лишь подключения к нему составляет несколько тысяч гривен, а тарифы варьируются от 360 до 1500 гривен в месяц.

Илон Маск планирует продавать пакеты доступа стоимостью от 10 долларов США в месяц.

Напомним, SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

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