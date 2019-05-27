Останется ли Аваков в следующем правительстве, – прогноз вице-спикера Сыроид

Министр внутренних дел Арсен Аваков приложил большие усилия, чтобы стать игроком и иметь рычаги влияния на политику и претендовать на позиции, в частности, и в следующем правительстве.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

Отвечая на вопросы зрителей относительно реформирования правоохранительных органов в Украине при президентстве Владимира Зеленского, Оксана Сыроид отметила, что в Украине существует большая проблема сращивания органов правопорядка с криминалитетом. Поэтому они не то, что не могут эффективно расследовать преступления, но и становятся сообщниками или же покрывают злоупотребления, зарабатывая на этом, заявила политик.

По мнению Оксаны Сыроид, реформирование полиции и следствия, чтобы обеспечить в государстве справедливость, будет одним из вызовов для нового Президента и будущего правительства.

Заместитель председателя ВРУ, отвечая на вопрос относительно того, каковы шансы, что действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков будет работать и в следующем правительстве, заявила: «В украинской политике очень тяжело гадать, здесь все может измениться очень резко. Я понимаю, что Арсен Аваков приложил больших усилий для того, чтобы стать игроком и иметь рычаги для того, чтобы влиять на политику и претендовать на позиции, в том числе, и в следующем правительстве».

Оксана Сыроид добавила, что ошибки, в том числе и Арсена Авакова, привели к тому, что в Украине нет справедливости, на которую надеются граждане.

Напомним, 20 мая в ВЕРХОВНОЙ раде украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского. Во время инаугурационной речи он призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

22 мая во время заседания Кабинета министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку.

23 мая заявление Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировали в украинском парламенте.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду освободить его от должности и продолжит работу в «антикризисном режиме».

27 мая во время Согласительного совета председатель ВРУ Андрей Парубий спрогнозировал, когда ВРУ рассмотрит вопрос относительно отставки Кабмина.

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