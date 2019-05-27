Необратимые процессы уже запущены – отсрочить запуск энергорынка невозможно, – Трохимец

В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможной отсрочку запуска нового рынка с 1 июля.

Об этом в своем блоге на сайте издания Лига.нет написал юрист, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец, сообщают Украинские новости.

«Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска... пользуясь устаревшими аргументами. Но, в отличие с апреля 2017 года, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочки запуска рынка», – написал Александр Трохимец.

Юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка.

«Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Уже 23 апреля представители Европейского Союза (ЕС), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС», – подчеркнул он.

По мнению президента Ассоциации энергетики Украины, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Кабинета Министров Украины должно сделать все, чтобы безболезненно пройти переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины.

«Относительно подорожания электроэнергии для населения – то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания», – отметил юрист.

Напомним, Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал КМУ, депутатов ВРУ, НКРЕКП и советника Президента Украины обеспечить своевременный запуск нового энергорынка.

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