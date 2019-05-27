НАЗК зовет для объяснений четырех нардепов, госсекретаря и двух экс-членов ЦИК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило 16 человек прибыть для дачи объяснений и в случае наличия оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении НАЗК.

В списке в частности – государственный секретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай – «по признакам невыполнения законных требований Национального агентства», – указана мотивация (его ждут 31 мая в течение рабочего дня)

Также в перечне приглашенных в агентство, – 4 народные депутаты:

По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов –

вызваны член фракции БПП Андрей Павелко (28 или 29 мая в течение рабочего дня) и «опоблоковец» Денис Омельянович (29 мая в 10.00).

По признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения – «народофронтовца» Игоря Котвицкого (28 или 29 мая в течение рабочего дня (повторно).

Еще одному «народофронтовцу» – Михаилу Гаврилюку вменяют несвоевременное представление уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (должен прибыть 28 мая в 11.00)

Еще двух бывших членов Центральной избирательной комиссии Андрея Магеру (28 мая в 12.00) и Юрия Данилевского (29 мая в 12.00) вызвано по признакам несвоевременного представления деклараций перед увольнением и после увольнения по 2018 год.

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