Наступление на Садового: две фракции требуют отставки мэра Львова

Во Львовской городской раде зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий мэра Львова Андрея Садового. В ответ он предложил проводить одновременно досрочные выборы и городского председателя и депутатов.

Проект соответствующего постановления Андрей Садовый опубликовал на своей странице в Facebook.

Ее авторами стали председатель фракции БПП во Львовском городском совете Петр Адамик, председатель фракции ВО "Свобода" Маркиян Лопачак, а также депутат от БПП Григорий Козловский.

Досрочно прекратить полномочия львовского городского председателя Андрея Садового они предлагают в связи с мусорной проблемой города.

«Несмотря на юридические факты, установленные постановлением Львовского апелляционного административного суда от 30.01.2017 в части признания противоправной бездеятельность львовского городского председателя относительно необеспечения закрытия городского полигона твердых бытовых отходов и проведение его рекультивации и выбора земельного участка для создания нового полигона для размещения твердых бытовых отходов Львова, строительство на нем завода по их переработке и мусоросортировочного комплекса ... досрочно прекратить полномочия Львовского городского председателя Садового Андрея Ивановича», – говорится в проекте постановления.

В своем посте Андрей Садовый заявил, что депутаты стремятся к власти, и предложил объявить досрочные выборы и мэра, и депутатов.

«Интерес ребят прост. За год до местных выборов лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные «активисты» с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?», – написал Садовый.

Напомним, очередные местные выборы запланированы на 2020 год.

Как писал ZIK, на прошлой неделе зашаталось кресло и под председателем Львовского облсовета, выдвиженцем БПП, Александром Ганущиним.

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