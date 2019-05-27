На сайте президента зарегистрировали петицию против проведения референдума с Россией

На сайте Президента Украины зарегистрирована электронная петиция под названием «Не проводить референдум о мире с государством-агрессором Россией!».

Об этом говорится в разделе «Электронные петиции» на сайте главы государства.

«Владимир Александрович! Многих украинцев очень удивило заявление вашей команды о возможном проведении референдума относительно мира с Россией. С 2014 года Российская Федерация является государством-агрессором в отношении Украины. Эту агрессию окрестили гибридной войной, поскольку военное вмешательство на территорию Украины сопровождалось проведением активной гибридной войны, которая продолжается и доныне. Со времен Второй Мировой Войны Россия впервые осуществила насильственное изменение границ... Организация такого референдума является легитимизацией капитуляции в русско-украинской войне и снятие ответственности за поражение с центральной власти и Вашей команды», – говорится в тексте петиции.

Петицию зарегистрировали 25 мая.

Под обращением подписались 3 316 человек. Для рассмотрения петиция в течение трех месяцев должна набрать 25 тыс. голосов.

Автором петиции выступил Тарас Паляница.

Напомним, на сайте Администрации президента зарегистрировали две петиции за отставку Владимира Зеленского. Одна из которых за неполные двое суток набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства.

Украинцы также зарегистрировали на сайте президента петицию за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана.

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