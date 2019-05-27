На Президента Зеленского подали в суд: не нравятся отмененные указы Порошенко

Владимир Горковенко, который 5 лет работал в АП Порошенко и был назначен на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и впоследствии уволен Зеленским, подает в суд на Президента за требование признать противоправным его решение.

Об этом он написал в Facebook.

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными», – написал он.

По его словам, указы Президента отменять нельзя.

«Во-первых, указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется или колется», – уверен Горковенко.

«Во-вторых, это сегодня господин президент издал «Указ об отмене Указа», а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТЕ!», – отметил он.

Он поблагодарил всех, кто помог ему с иском в суд.

Напомним, 4 мая новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вместо уволенного Юрия Артеменко стал Владимир Горковенко.

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