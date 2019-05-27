live
Aнонси
Віктор Балога, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 27.05.19 о 20:00
Віктор Балога, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 27.05.19 о 20:00
27 мая, понедельник
Анонс програми ДокаZ: Люди Зеленського - 28.05.19, о 20.00
Анонс програми ДокаZ: Люди Зеленського - 28.05.19, о 20.00
28 мая, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 27 мая, 2019, 15:41
На Президента Зеленского подали в суд: не нравятся отмененные указы Порошенко

Владимир Горковенко, который 5 лет работал в АП Порошенко и был назначен на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, и впоследствии уволен Зеленским, подает в суд на Президента за требование признать противоправным его решение.

Об этом он написал в Facebook.

«Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными», – написал он.

По его словам, указы Президента отменять нельзя.

«Во-первых, указы отменять нельзя, даже когда кому-то очень хочется или колется», – уверен Горковенко.

«Во-вторых, это сегодня господин президент издал «Указ об отмене Указа», а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТЕ!», – отметил он.

Он поблагодарил всех, кто помог ему с иском в суд.

Напомним, 4 мая новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания вместо уволенного Юрия Артеменко стал Владимир Горковенко.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
УкраинаВладимир Зеленскийновости Украиныновости политикиВладимир Горковенко
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-27 16:42 :42