live
Aнонси
Віктор Балога, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 27.05.19 о 20:00
Віктор Балога, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 27.05.19 о 20:00
27 мая, понедельник
Анонс програми ДокаZ: Люди Зеленського - 28.05.19, о 20.00
Анонс програми ДокаZ: Люди Зеленського - 28.05.19, о 20.00
28 мая, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Львов 27 мая, 2019, 18:06
На каникулах школьники платят за проезд, кроме электротранспорта, – ЛГС

Согласно действующей постановлением сессии Львовского городского совета, на время летних каникул для учащихся школ приостанавливается право льготного (бесплатного) проезда в автобусных маршрутах общего пользования. То есть во время летних каникул учащиеся в полном объеме оплачивают за проезд в маршрутках.

Право льготного проезда для учащихся в течение целого года действует в электротранспорте м. Львова, напоминают в управлении транспорта львовского Горсовета, информирует пресс-служба мэрии.

«Согласно постановления сессии Львовского городского совета, ученики школ имеют право льготного (бесплатного) проезда на автобусных маршрутах общего пользования во время учебного периода, за исключением летних каникул. Во время летних каникул учащиеся должны в полном объеме оплачивать за проезд», – напомнил Олег Партыка, и.о. начальника управления транспорта ЛГС.

По его словам, право льготного проезда для учащихся в течение целого года действует в электротранспорте г. Львова.

Напомним, постановление львовского Горсовета «О внесении изменений к постановлению городского совета от 19.04.2018 № 3289 «Об установлении льготной стоимости проезда для детей (учащихся) школьного возраста», предоставляет детям школьного возраста право на льготный бесплатный проезд в автобусных маршрутах общего пользования, при условии предъявления ученического билета или другого документа, который удостоверяет статус школьника. Такое право учащиеся в течение учебного года, за исключением периода летних каникул в общеобразовательных учебных заведениях. В электротранспорте г. Львова учащиеся имеют право на бесплатный проезд в течение целого года.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЛГСканикулыобщественный транспортновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-27 19:51 :28