На каникулах школьники платят за проезд, кроме электротранспорта, – ЛГС

Согласно действующей постановлением сессии Львовского городского совета, на время летних каникул для учащихся школ приостанавливается право льготного (бесплатного) проезда в автобусных маршрутах общего пользования. То есть во время летних каникул учащиеся в полном объеме оплачивают за проезд в маршрутках.

Право льготного проезда для учащихся в течение целого года действует в электротранспорте м. Львова, напоминают в управлении транспорта львовского Горсовета, информирует пресс-служба мэрии.

«Согласно постановления сессии Львовского городского совета, ученики школ имеют право льготного (бесплатного) проезда на автобусных маршрутах общего пользования во время учебного периода, за исключением летних каникул. Во время летних каникул учащиеся должны в полном объеме оплачивать за проезд», – напомнил Олег Партыка, и.о. начальника управления транспорта ЛГС.

По его словам, право льготного проезда для учащихся в течение целого года действует в электротранспорте г. Львова.

Напомним, постановление львовского Горсовета «О внесении изменений к постановлению городского совета от 19.04.2018 № 3289 «Об установлении льготной стоимости проезда для детей (учащихся) школьного возраста», предоставляет детям школьного возраста право на льготный бесплатный проезд в автобусных маршрутах общего пользования, при условии предъявления ученического билета или другого документа, который удостоверяет статус школьника. Такое право учащиеся в течение учебного года, за исключением периода летних каникул в общеобразовательных учебных заведениях. В электротранспорте г. Львова учащиеся имеют право на бесплатный проезд в течение целого года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.