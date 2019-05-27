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Новости » Спорт 27 мая, 2019, 12:35
На этапе Кубка мира в Хорватии украинские гимнастки завоевали четыре медали

Украинская гимнастка Ангелина Радивилова завоевала две медали во второй день финалов на этапе Кубка мира-2019 по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия).

Как сообщает ukrinform.uaв воскресенье, 26 мая, Ангелина Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнений на бревне. Украинка победила на бревне и завоевала «серебро» в вольных упражнениях.

Таким образом, Ангелина Радивилова получила в Осиеке три медали. Ведь днем ранее украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке. В субботу, 25 мая, Радивилова в опорном прыжке завоевала «серебро». А в упражнениях на брусьях Федорова поднялась на третью ступеньку пьедестала.
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