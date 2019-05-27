МИД Украины требует от России назвать дату и место освобождения моряков

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате нападения в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Мы уже подготовили дипломатическую ноту в РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово», – сказала Зеркаль.

«Завтра мы обращаемся ко всем министрам иностранных дел, готовим письма, с тем чтобы они все обратились к РФ с тем, что она обязана выполнить решение Трибунала – отпустить моряков и судна», – добавила заместитель министра.

По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД всего мира, не только Европы.

25 мая Трибунал ООН в Гамбурге, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину.

Также суд требует от России освободить три задержанные украинские корабли: «Никополь», «Бердянск» и «Яну Капу».

Читайте больше новостей на тему: пленные моряки

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.