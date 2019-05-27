Месси в шестой раз получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира сезона в Европе

Аргентинский форвард каталонского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона-2018/19 в Европе.

31-летний Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», которым награждается футболист, забивший наибольшее количество мячей в сезоне среди чемпионатов Европы, сообщает ua.tribuna.com.

Этот трофей стал для Лионеля Месси третьим подряд и шестым в его карьере в целом.

Во время определения победителя забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в 2 очка, с шестой по 21-ю лиги в рейтинге УЕФА – в 1,5 очка, другие – в 1 очко.

ТОП-13 претендентов на «Золотую бутсу» 2019 года

1. Лионель Месси («Барселона») – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла («Сампдория») – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата («Аталанта») – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Дианье («Галатасарай») – 30 голов, 45 очков

6-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

6-11. Роберт Левандовски («Бавария») – 22 гола, 44 очка

6-11. Николя Пепе («Лилль») – 22 гола, 44 очка

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 22 гола, 44 очка

6-11. Садьо Мане («Ливерпуль») – 22 гола, 44 очка

6-11. Кшиштоф Пионтек («Дженоа» / «Милан») – 22 гола, 44 очка

12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») – 21 гол, 42 очка

12-13. Душан Тадич («Аякс») – 28 голые, 42 очка

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Лионель Месси – рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже шесть раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.

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