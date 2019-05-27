Медицинская памятка туриста: Супрун дает советы, как подготовиться к безопасному отпуску

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста, в которой дает советы, как уберечься от «неприятностей», которые могут ждать в отпуске.

Об этом написала медик в Facebook.

«Скоро начнется сезон отпусков. Готовясь к ожидаемому отдыху, важно позаботиться не только о билетах и местах в отеле, но и о своем здоровье. Ведь новая страна – это также и некоторые риски», – отмечает Супрун.

По ее словам, самые распространенные угрозы в путешествии:

«диарея путешественника»

насекомые

дикие животные

«Так называемая «диарея путешественников» – очень распространенная проблема. Ее могут вызвать новая пища, вода и даже окружающая среда, точнее микроорганизмы, которые в них содержатся. Наиболее распространенные причины «диареи путешественников» – энтеротоксичные штаммы кишечной палочки, кампилобактерии или вирусы. Часто местные жители не испытывают существенного негативного влияния этих микроорганизмов (в том числе патогенных), поскольку уже приспособлены к ним», – отмечает чиновница.

Супрун указывает на то, что насекомые также представляют опасность для туристов. Речь идет, в частности, о комарах, клещах и некоторых мухах. Они могут переносить опасные заболевания: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, японский энцефалит, желтую лихорадку, сонную болезнь, вирус Чикунгунья.

«Дикие животные являются естественным резервуаром возбудителей многих болезней. Они могут быть заражены бешенством или даже переносить чуму, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола», – подчеркнула Супрун.

Поэтому, чтобы в отпуске наслаждаться отдыхом и минимизировать риски, Супрун напомнила простые правила:

Планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках, присущих для данного региона. Ознакомьтесь с базовой информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране на сайте МИД.

Уточните у врача, не нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании – оно может помочь в критической ситуации. Старайтесь также избегать больных людей, прибыв в новую страну.

Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе, куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца (если это жаркие страны). Исчерпывающий чек-лист вещей, которые стоит иметь в путешествии:

Пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить.

Не глотайте воду в бассейне. Опрос Американского совета по вопросам качества воды и здоровья свидетельствует, что более чем половина людей не принимают душ перед тем, как зайти в бассейн. Каждый четвертый признался, что хоть раз ходил в туалет, не выходя из бассейна. 17% опрошенных признали, что диарея не остановит их от пользования бассейном.

Внимательно читайте предупредительные таблички, придерживайтесь законов и правил – они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.

Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их с рук. Если вас укусило дикое животное, следуйте инструкции и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело.

Не делайте татуировки, маникюр и прочие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия. Лучше воздержаться от нового маникюра, но не подвергать себя опасности. Через кровь передаются опасные болезни: ВИЧ, гепатит B и С. Они передаются половым путем, поэтому стоит помнить о контрацепции.

Если не уверены в качестве уборки в отеле, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки и дезинфицировать свой мобильный телефон.

Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.

Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Например, рифовая рыба может содержать сигуатоксин (токсин некоторых водорослей, которые живут возле рифов и которыми питается рыба). Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой – стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.

Джетлаг является нормальной реакцией нашего организма на резкую смену часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы оно быстрее прошло. Перед перелетом стоит достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под новый режим и расслабляться перед тем, как лечь спать.

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