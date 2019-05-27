Коломойский Тимошенко называет другом и собирается ей помогать

Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен «помогать» ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на «1+1».

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

«Мы с ней в нормальных отношениях... Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья», – сказал Коломойский, комментируя известную аудиозапись, на которой Тимошенко поздравляет его с днем рождения и называет другом.

В то же время Коломойский считает, что эту аудиозапись «СБУ, наверное, записало или кто-то там», потому что звонок был по открытой связи.

Отвечая на вопрос, нормально ли он общается с Тимошенко после президентских выборов, олигарх сказал: «Да, и будем помогать ей на парламентских выборах».

На уточняющий вопрос, каким образом он будет помогать Тимошенко, Коломойский объяснил Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемыми для всех. Потому что их партия не очень богатая».

Он также предположил, что у Олега Ляшко после президентских выборов будет «не очень богатая» партия, потому что «от него ушел главный спонсор» (бывший топ-менеджер холдинга СКМ Юрий Зинченко – Ред.).

«И если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже...», – сказал Коломойский.

Он заявил, что перед президентскими выборами «1+1» снизил цены на рекламу, «чтобы все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич (Порошенко – Ред.)».

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