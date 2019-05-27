Коломойский признался, что будет симпатизировать на выборах всем, кроме БПП

Олигарх Игорь Коломойский, недавно прибывший в Украину, рассказал, что на досрочных парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

На вопрос, кому он будет симпатизировать на выборах, Коломойский ответил, что «всем, кроме БПП». Но, по его словам, он не будет «мочить» партию Порошенко.

«Порошенко только что ушел, и сейчас навалится на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится», – сказал олигарх.

Также он озвучил свое мнение о Владимире Гройсмане.

«Несмотря на то, с кем он пойдет, с какими лозунгами. Да, он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, однако...».

По его словам, Арсений Яценюк и Арсен Аваков не пойдут на парламентские выборы.

«А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина», – сказал Коломойский.

По его словам, Аваков почти точно останется министром, потому что он всех устраивает.

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