Кличко: Вандалам не удалось оставить серьезных повреждений на пешеходно-велосипедном мосту

Защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на двух элементах стеклянного пола пешеходного киевского моста, восстановят в течение суток. Многослойное закаленное стекло, которое установленное под защитной пленкой – неповрежденное.

Об этом во время общения с киевлянами сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба политика.

«Мы со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Главное – закаленное стекло – не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток, но больно, когда хорошие объекты страдают от «развлечений» тех, кто не любит наш город и ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие», – заявил мэр Киева и призвал горожан сообщать о известных им актах вандализма.

В то же время эксперты, которые вместе с мэром проверяли стеклянную поверхность, убеждены: ущерб элементам конструкции нанесен умышленно. Поэтому мэр заверил: кроме камер наблюдения, установленных на мосту, дополнительное видеонаблюдения установят и снизу, под мостом.

«Через массовый поток людей, проследить за каждым невозможно. Если кто-то сможет зафиксировать действия вандалов, которые разрушают то, что мы создаем для киевлян, думаю, можем говорить и об определенной премии для неравнодушных жителей города. Потому что мы должны совместно беречь нашу столицу «, – подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, 25 мая в Киеве состоялась церемония открытия пешеходного моста между Аркой дружбы народов и Владимирской горкой.

Впоследствии появилась информация, что два фрагмента стеклянного пола конструкции повреждены. Отреагировав на эту ситуацию, мэр Киева заявил, что это криминал, и вандалы получат «жесткий ответ».

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