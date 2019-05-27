Huawei передала Львовской библиотеке Стефаника современный сервер для замены устаревшего оборудования

Компания Huawei Ukraine передала Львовской национальной библиотеке имени В. Стефаника современный сервер для замены устаревшего оборудования, эксплуатируемого уже почти 15 лет.

Событие состоялось при IT-конференции 24 мая во Львове, сообщает официальный сайт компании.

Теперь один из крупнейших в Украине информационно-аналитических центров будет хранилище для хранения цифровых копий уникальных памятников книжной культуры. Техника обеспечит быстрый и надежный доступ к библиотечным фондам.

Стороны договорились о сотрудничестве еще в начале года. Аудит ИТ-инфраструктуры и подготовку технического решения обеспечил серебряный партнер Huawei Enterprise, компания «Техника для бизнеса».

На торжественном мероприятии председатель ЛОГА Олег Синютка выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Huawei, направленную на цифровую трансформацию бизнеса во Львовской области.

Олег Синютка выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Huawei.

«Использование цифровых технологий во всех сферах жизни является одним из требований современности. В Украине модернизация отраслей науки и образования является первоочередной задачей, ведь устаревшие методы работы не дают нашей стране идти вперед. Мы очень рады, что Huawei способствует осовремениваю деятельности сообщества», – заявил Олег Синютка.

Директор Львовской национальной библиотеки имени В. Стефаника Василий Ферштей поблагодарил за подарок и отметил, что оцифровки фонда библиотеки позволит сохранить экземпляры редких книг, фотоматериалы и документы для будущих поколений, а также повысить эффективность научной и исследовательской деятельности.

Руководитель департамента коммуникаций Huawei Ukraine Гуань Шилун добавил, что проект во Львове дает возможность получить доступ к документам ведущей библиотеки страны как жителям областного центра, так и жителям отдаленного села.

«Мы гордимся, что являемся участниками таких цифровых преобразований. Более 200 крупнейших компаний мира выбрали Huawei для внедрения цифровизации. Приятно, что все больше партнеров в Украине также отдают предпочтение нашему оборудованию», – отметил руководитель департамента коммуникаций Huawei Ukraine.

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