Гройсман о дефолте: миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди – на грани выживания

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицательно относится к идее введения дефолта.
Об этом он рассказал в комментарии, который опубликован на его странице в Facebook.
«Считаю, что даже разговоры о таком неисполнении – не добавляют стабильности. За 3 года мое Правительство не допустило никаких кризисов. Считаю, что наша задача сегодня – добросовестно обслуживать долг и обеспечить рост экономики», – говорит Гройсман.
Он добавил, что от любых дефолтов в первую очередь страдают обычные украинцы.
«Вспомните 90-е годы. Украинцам кризисов уже достаточно. От любых дефолтов, которые несут очень серьезные последствия, первыми пострадают рядовые украинские граждане. Миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди будут просто на грани выживания», – заявил он.
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