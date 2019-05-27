Гройсман о дефолте: миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди – на грани выживания

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицательно относится к идее введения дефолта.

Об этом он рассказал в комментарии, который опубликован на его странице в Facebook.

«Считаю, что даже разговоры о таком неисполнении – не добавляют стабильности. За 3 года мое Правительство не допустило никаких кризисов. Считаю, что наша задача сегодня – добросовестно обслуживать долг и обеспечить рост экономики», – говорит Гройсман.

Он добавил, что от любых дефолтов в первую очередь страдают обычные украинцы.

«Вспомните 90-е годы. Украинцам кризисов уже достаточно. От любых дефолтов, которые несут очень серьезные последствия, первыми пострадают рядовые украинские граждане. Миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди будут просто на грани выживания», – заявил он.

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