live
Aнонси
Віктор Балога, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 27.05.19 о 20:00
Віктор Балога, народний депутат у програмі «Hard з Влащенко» 27.05.19 о 20:00
27 мая, понедельник
Анонс програми ДокаZ: Люди Зеленського - 28.05.19, о 20.00
Анонс програми ДокаZ: Люди Зеленського - 28.05.19, о 20.00
28 мая, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 27 мая, 2019, 14:50
Гройсман о дефолте: миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди – на грани выживания

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отрицательно относится к идее введения дефолта.

Об этом он рассказал в комментарии, который опубликован на его странице в Facebook.

«Считаю, что даже разговоры о таком неисполнении – не добавляют стабильности. За 3 года мое Правительство не допустило никаких кризисов. Считаю, что наша задача сегодня – добросовестно обслуживать долг и обеспечить рост экономики», – говорит Гройсман.

Он добавил, что от любых дефолтов в первую очередь страдают обычные украинцы.

«Вспомните 90-е годы. Украинцам кризисов уже достаточно. От любых дефолтов, которые несут очень серьезные последствия, первыми пострадают рядовые украинские граждане. Миллиардеры станут мультимиллионерами, а люди будут просто на грани выживания», – заявил он.

Читайте также: Данилюк опроверг заявления Коломойского о дефолте и обещал продолжить сотрудничество с МВФ.

Читайте больше новостей на тему: Гройсман
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Владимир ГройсманУкраинановости Украиныновости политикидефолт
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-27 16:42 :52