Грымчак объяснил, как решение трибунала ООН поможет вернуть пленных моряков

Украинские пленные моряки и суда вернутся, потому что неисполнение решений трибунала ООН – это неприятная вещь для России.

Об этом в эфире программы «Игра Z огнем» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грімчак.

Ведущая поинтересовалась, воспользуется ли Россия решением суда ООН относительно немедленного освобождения украинских моряков для того, чтобы начать переговорный процесс с Украиной. В ответ г-н Грімчак ответил, что нет.

«Ближайшие дни, недели это не произойдет», – отметил политик.

Одновременно он вспомнил похожий случай, когда в свое время РФ задержала корабль «Олимпис» и после решения трибунала по морскому праву и многих протестов все же отпустила экипаж и корабль. Поэтому, по его мнению, украинских моряков отпустят, но не сейчас.

«Мы уже имеем такой прецедент, и тогда, чтобы сохранить лицо перед собственным населением моряков амнистировали. Я думаю, что в этом случае будет то же самое. Наши моряки и суда вернутся, потому что неисполнение решений суда – это довольно неприятная вещь для РФ», – убежден Грымчак.

Как ранее сообщалось, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинские корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряка.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинские моряки, которых ООН признала военнопленными.

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