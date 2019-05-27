ГБР взялось за украинского посла, который скрыл «Панду» и другие состояния

Государственное бюро расследований получило доступ к документам в рамках уголовного производства по ст. 366-1 УК Украины («Декларирование недостоверной информации»), где фигурирует Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановления Печерского районного суда Киева.

Следователь в ходатайстве отметил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку электронных деклараций посла за 2015 и 2016 годы и выявило признаки правонарушения, связанного с коррупцией.

В частности, Бурдиляк задекларировал столичную квартиру площадью 124,70 кв. м, стоимость которой на середину августа 2012 года составила 1,87 млн грн.

Вместе с тем, согласно сведениям из Реестра прав собственности недвижимого имущества, общая стоимость недвижимого имущества составляла 640,17 тыс. грн. Таким образом, указанные сведения отличаются от достоверных на сумму 1,23 млн грн, выяснили в НАЗК.

Кроме этого, в е-декларациях за 2015 и 2016 годы посол не указал информацию о принадлежащих ему корпоративных прав в ООО «Панда» (Киев) и корпоративные права члена семьи (дочери) в ООО «Аедвей».

При этом в электронную декларацию по 2017 год Бурдиляк внес данные о ООО «Панда» (владел 50% капитала). А в декларации по 2018 год появилась информация о фирме дочки «Аедвей», которая является ее конечным бенефициаром.

По данным бизнес поискового ресурса Youcontrol, посол Сергея Бурдиляк с 1998 года и до октября 2018 года входил в соучредители ООО «Панда». Его взнос в учредительный фонд предприятия составил 4688 грн.

Его дочь Анна Бурдиляк с мая 2019 года работает директором ООО «Аедвей».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.