Если бы Зеленский не распустил Раду, то от его команды остались бы «ножки и рожки», – Балога

Если бы Зеленский не распустил Раду и не объявил бы о досрочных парламентских выборах, то до октября из команды Зеленского остались бы «ножки и рожки». Старые элиты его бы красиво «отформатировали».

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Виктор Балога.

Народный депутат согласился с ведущей и отметил, что изменения избирательного законодательства его коллеги точно не поддерживают, ведь это никому не нужно.

«Но мне кажется, что с того времени, когда было объявлено о роспуске парламента, когда в «Голосе Украины» был опубликован соответствующий указ, законодательство о выборах не меняется», – отметил Виктор Балога.

Также он ответил на вопрос ведущей, смогут ли нардепы на этой неделе принять другие важные законопроекты:

«Вы вспоминаете закон об импичменте, который является маркером поведения новой команды Президента Зеленского. Но Президент сказал другую вещь – что он не будет предлагать этому составу парламента новые законопроекты. Поэтому будет что будет, но мне кажется, что за эти два месяца чего-то прорывного мы однозначно не сделаем. Однозначно!» – убежден Балога.

Кроме этого, он заявил, что если бы Зеленский не распустил Верховную Раду и не объявил о досрочных парламентских выборах, то до октября из команды Зеленского остались бы «ножки и рожки».

«Старые элиты его бы так красиво «отформатировали» и ни одно решение, которое нужно Президенту, избирателям, которые дали ему такое высокое доверие, этот парламент бы не принял», – прокомментировал народный избранник.

Как сообщалось, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

22 мая депутаты собрались на внеочередное заседание Верховной Рады Украины, но законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский даже не включили в повестку дня.

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