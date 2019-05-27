Энергетическая реформа: отраслевой профсоюз призвал Кабмин не медлить с запуском энергорынка

Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал КМУ, депутатов ВРУ, НКРЭКП и советника Президента Украины обеспечить своевременный запуск нового энергорынка.

Об этом руководители профсоюза заявили в письме на имя вице-премьера Владимира Кистиона, председателя комитета ТЭК Верховной Рады Украины Александра Домбровского, председателя НКРЭКП Оксаны Кривенко и советника Президента Александра Данилюка, сообщают Украинские новости.

«В последнее время в СМИ участились случаи высказывания отдельных мыслей о необходимости переноса сроков внедрения нового энергетического рынка Украины. В соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения об ассоциации с ЕС, Украина должна либерализовать энергетические рынки и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков энергоресурсов. Своевременный старт энергетической реформы, запланированный на 1 июля 2019 года, приведет к целому ряду положительных социальных изменений. Это и рост ВВП, и рост поступления налогов в государственный бюджет из-за улучшения инвестиционного климата и приход эффективных инвестиций в промышленности», – говорится в письме.

При условии четкого соблюдения сроков внедрения энергетической реформы, в течение следующего десятилетия прогнозируется поступление около 40 млрд евро инвестиций. Это позволит осуществить модернизацию энергогенерирующих предприятий и выполнить экологические обязательства государства, отметили в профсоюзе.

Как ранее сообщалось, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским энергосообщества Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предполагает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Как сообщалось, Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг не видит препятствий для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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