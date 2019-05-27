Дефолт – это клиническая смерть экономики, – Яценюк

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк отреагировал на слова о дефолте близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского и дал советы Владимиру Зеленскому и его команде.

Об этом 27 мая Яценюк написал в Facebook.

Бывший премьер написал, что прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово «дефолт» и вспомнил 2014 год, когда на посту заявил в парламенте: «Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит».

«Украина была на грани дефолта в 2014-ом. В государственной казне было 108 тысяч гривен и 73 миллиарда долларов долгов, которые не я принимал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 миллиардов гривен и уменьшил долги на 7 миллиардов долларов до 67 миллиардов», – написал Яценюк.

«Мое правительство провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочило начало выплат на 4 года. Этот срок истекает в конце этого года», – добавил он.

По его словам, в 2014 он не пошел на дефолт, потому что «это – банкротство Украины и каждого гражданина».

«Дефолт – это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт – это рост курса гривны, которое не имеет предела. Дефолт – это инфляция свыше 10 тысяч, как было в 1990-ых годах. Дефолт – это безработица. Дефолт – это клиническая смерть экономики», – считает Яценюк.

Экс-премьер утверждает, что важно, чтобы президент Зеленский сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом.

Со слов Яценюка, МВФ ссужает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где Украина берет средства под 9-10%, поэтому на каждых 10 миллиардах долларов заимствований у МВФ страна экономит около 1 миллиарда долларов в год.

«Для меня другой альтернативы, чем программа с МВФ, нет. Если у президента Зеленского есть альтернатива – пусть ее покажет», – написал Яценюк.

Он также написал, что в связи с досрочными парламентскими выборами и отставкой правительства, программа МВФ де-факто остановлена, а новая программа может появиться только после выборов в Раду и формирование нового Кабинета Министров.

Яценюк считает, что это произойдет, в лучшем случае, в конце 2019 года.

«Дайте ответ, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан», – обратился он к новой власти.

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