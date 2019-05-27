Данилюк опроверг заявление Коломойского о дефолте и обещал продолжить сотрудничество с МВФ

Украина имеет возможности выполнить условия получения очередного транша кредита Международного валютного фонда по программе stand by, считает экс-министр финансов, советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

«У нас есть действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие институции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины, а не обвинять политический процесс», – заявил он.

Данилюк отметил, что миссия МВФ продолжает работать в Украине и ее цель – проверить выполнение всех условий, которые Украина должна была выполнить для получения следующего транша, а также договориться об условиях следующего транша.

По словам советника, встреча миссии с президентом Зеленским пройдет в ближайшее время.

Он также спрогнозировал, что после завершения выборов Украина и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

«После избирательного цикла и формирования нового правительства, скорее всего, будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной», – сказал Данилюк.

Миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценки выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Миссия начала работу 21 мая, когда уже было известно о решении президента Владимира Зеленского досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и решение премьер-министра Владимира Гройсмана подать в отставку.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, а сейчас миссия Фонда продолжает «конструктивные» переговоры с украинской властью.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлено сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых просмотров программы в 2019 году.

Также сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Его позицию раскритиковали ведущие эксперты, отметив некорректное сравнение ситуации в Украине и Греции.

Нардеп Николай Княжицкий предостерег от такого шага, отметив, что тогда от Украины откажется МВФ и ЕС, а на «помощь» придет разве Россия.

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