Бунт в Одесской колонии назревал всю последнюю неделю, – СМИ

Бунт в Южной исправительной колонии общего режима №51, на Люстдорфской дороге, назревал в течение всей прошлой недели.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Там добавили, что около пяти дней назад там ранили сотрудника, который отвечает за проведение свиданий. После этого свидания отменили. Также отменили общие приемы пищи в столовой.

Как отмечает источник, люди начали протестовать, на что начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им «учения» спецназа, что означало массовое избиение.

«Учения» должны были состояться сегодня.

По уточненным данным, погибших в результате бунта в колонии нет. Среди задержанных – лишь «группа поддержки» узников, которую прислал под колонию один из криминальных авторитетов. Внутри «работает» спецназ.

Также информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной.

В полиции уже возбудили уголовное производство по статье 392 УК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе вспыхнул мятеж в Южной исправительной колонии общего режима №51, на Люстдорфской дороге.

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