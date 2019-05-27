Боевики на Донбассе стреляли из крупнокалиберного оружия

От начала суток на Донбассе боевики трижды нарушали режим прекращения огня и обстреливали позиции Операции объединенных сил.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 27 мая.

Отмечается, что вооруженные формирования России обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов стрелял вблизи Березового.

Дважды боевики стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: вблизи Николаевки-второй – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», – говорится в сообщении.

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции ООС остается контролируемой.

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