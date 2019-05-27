Bitcoin дорожает до максимума за последний год: теперь он почти $9 тысяч

Курс крупнейшей и самой популярной криптовалюты bitcoin достиг максимального значения за последний год. 26 мая его стоимость составляла 8,94 тысячи долларов.

Об этом сообщает CNBC, передает Громадське.

Последний раз криптовалюта торгувалась по такой цене еще в начале мая 2018 года.

В понедельник курс bitcoin подскочил на 9%. В общем, криптовалютний рынок с начала года вырос на 140%.

Ранее сообщалось, что за первые 2 недели мая 2019 года курс bitcoin вырос на 51%. Этот рост был непропорциональным росту других криптовалют, что привело к тому, что общая капитализация bitcoin выросла до 60% общей капитализации всех мировых криптовалют.

Ранее отмечалось, что инвесторы увидели перспективу для роста стоимости криптовалюты.

Также сообщалось, что в начале апреля 2019 года bitcoin неожиданно подорожал на 22%, однако инвесторы не могли объяснить причины этого явления.

Ранее в украинском правительстве сообщали, что планируют разработать правила налогообложения операций с криптовалютой.

Также правительство поручило внести майнинг криптовалют в классификатор видов экономической деятельности (Квэд), который узаконивает данную деятельность.

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