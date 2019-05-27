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Новости » Мир 27 мая, 2019, 8:22
Армия Асада применила в Идлибе запрещенные бомбы с белым фосфором

Войска президента Сирии Башара Асада применили бомбы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, во время бомбардировки провинции Идлиб.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на AA.

«Армия Башара Асада применила запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором в зоне деэскалации на северо-западе Сирии», – говорится в сообщении.

Как сообщают местные источники, в ночь на 26 мая авиация сбросила бомбы с белым фосфором в районе города Хан-Шейхун и поселка Абидин на юге Идлиба.

«В результате бомбардировок вспыхнули пожары на сельхозугодьях. Уничтожены десятки гектаров посевов. Огонь до сих пор не удалось локализовать», – добавляют в сообщении.

Напомним, по версии Соединенных Штатов, официальный Дамаск может быть причастен к химической атаке на северо-западе Сирии, которое произошло 19 мая в воскресенье.
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СирияБашар Асадновости мирафосфорные бомбы
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2019-05-27 09:07 :11