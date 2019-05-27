Арест Вышинского признан законным, решение суда

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу о задержании руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом со ссылкой на портал Судебная власть Украины сообщает Укринформ.

«27 мая объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения кассационную жалобу адвокатов Кирилла Вышинского на постановление следователя судьи Херсонского городского суда Херсонской области от 28 мая 2018 года и определение Апелляционного суда Херсонской области от 5 июня 2018 года об отказе в открытии апелляционного производства», – говорится в сообщении.

Полный текст судебного решения обещают обнародовать 3 июня, и ознакомиться с ним можно будет в Едином государственном реестре судебных решений (дело № 766/22242/17, производства № 51-7276 км 18).

Кирилла Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он все обвинения отрицает.

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