Зеленский призвал МВД не принимать мер против протестующих из Ровно

Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.

Об этом написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, которая сложилась в Ровно с задержанием протестующих.

«Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку.

Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», – написал он.

Напомним, в Ровно на двух участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского составили админпротоколы.

По данным СМИ, 20 - и 16-летний жители Ровно проводили в центре города митинг несанкционированно, то есть не подали заранее соответствующей заявки.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух несовершеннолетних в Ровно и готовит запрос в Национальную полицию.

В свою очередь, в Нацполіції заявили, что по факту составления админпротоколов на участников импровизированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского в Ровно в полиции проведут служебную проверку.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что с точки зрения законодательно-правового поля, полицейские действовали в рамках возложенных на них законодателем обязанностей, однако могли в этом случае применить более мягкие методы воздействия.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.