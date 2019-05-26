Зеленский постом в Фейсбуке поздравил киевлян с Днем города

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев таким, что «может перемолоть тебя, а может стать родным».

Об этом говорится в его посте на Фейсбук ко Дню Киева.

Он пишет, что переехал в Киев в 2003 году.

«По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и суровый город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Требуется мгновение, чтобы влюбиться в этот город. И миг, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным», -указывает он.

По его словам то, что делает Киев Киевом , это – «запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки «недоразумение». Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым. Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим.»

И добавляет: «В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!»

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