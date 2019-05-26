Зеленский хочет переместить свою администрацию в КВЦ «Парковый», - источник

Владимир Зеленский заявил, что не хочет заезжать в президентский кабинет на Банковую. И намерен перенести администрацию президента в другое место.

Об этом пишет Хвиля.

Как только новоизбранный президент опустился в кресло своего предшественника о сказал: «Я вот сижу и думаю, когда мы переедем».

«Мы не хотим быть в этой администрации. Я не знаю, где новое место. Место должно быть открытое... Я хочу, чтобы не было трафика в Киеве. Поэтому я хочу найти такое место возле Киева», – заявил он на одной из конференций в своем избирательном штабе, спросив у журналистов, как они оценивают место, где расположен штаб.

Возможно, что здание КВЦ «Парковый» (расположен по адресу Парковая дорога 16а), где размещался избирательный штаб Зеленского, сейчас рассматривается, как наиболее вероятное место, куда новый президент переместит свою администрацию.

«Во-первых, это энергетически сильное место, поскольку оно уже принесло Зеленскому победу. Во-вторых, у этого места правильное расположение, ведь он находится неподалеку от правительственного квартала, скоростной трассы, ведущей к аэропорту, но главное, в двух минутах ходьбы от дома Зеленского», – рассказал изданию источник в администрации нового президента.

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