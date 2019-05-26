Задержанного в России американца две недели не пускали в душ и отказали в медуслугах

Бывший морской пехотинец США Пол Вилан, которого в декабре прошлого года задержали в РФ по подозрению в шпионаже, в суде в Москве заявил, что следователи ему угрожали.

Об этом информирует Голос Америки.

«Мне угрожали. Угрожали моей личной безопасности. Против меня постоянно осуществляются нарушения и запугивания», – сказал 48-летний гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии на суде в пятницу.

Вилан заявил, что дело «не имеет никакой легитимности», а является местью США со стороны Кремля за введенные санкции. Он также назвал свой арест «политическим похищением».

Если Вилана признают виновным, ему грозит до 20 лет заключения.

Кроме того, Вилан пожаловался, что не имел доступа к душу в течение двух недель, а также не имеет доступа к врачу и стоматологу. Он также не может получить книги и письма, которые ему прислали несколько месяцев назад.

Как сообщалось, гражданина США Пола Николаса Вилана задержали 28 декабря 2018 года. По данным прессы, в 2008-м он был уволен из Корпуса морской пехоты США из-за воровства. В РФ он якобы бывал с 2007 года. Ранее эксперты высказывали предположение, что арест Вилана может быть связан со стремлением обменять его на осужденную в США российскую шпионку Марию Бутину.

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