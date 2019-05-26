В Украине подешевели «стратегические» продукты

В апреле по сравнению с мартом, в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В частности, подешевела гречка – на 70 коп., до 16,7 грн за кг. Также уменьшилась стоимость сала – на 86 коп., до 75,7 грн за кг. Кроме того, подешевело масло подсолнечное – на 3 коп., до 34,9 грн за кг.

При этом подорожали крупы ячневые – на 2 коп., до 12,65 грн за кг, крупы манные – на 36 коп., до 14,36 грн за кг, макаронные изделия – на 19 коп., до 18,1 грн за кг.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.

Напомним, потребительская инфляция в Украине за месяц достигла показателя в 1%.

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