В Швеции появился самый маленький в мире McDonald's

К Всемирному дню пчел, который традиционно отмечают 20 мая, в Швеции создали уменьшенную копию McDonald's, которая предназначена для медоносных пчел. Снаружи заведение выглядит как точная копия известного ресторана быстрого питания, а вот внутри размещаются до 10 пчелиных сот.

Это самое маленькое в мире заведение этого бренда, написали в Fox News.

Разработкой необычного улья занимался дизайнер Никлас Нильссон. А для того, чтобы создать McDrive, был нанят профессиональный плотник, который в мельчайших деталях воссоздал помещения заведения.

Авторы идеи подчеркнули, что таким образом хотят привлечь внимание к проблеме массового вымирания насекомых, необходимых для нашей экосистемы. К тому же улей выглядит очень мило. Владельцы шведской франшизы McDonald's планируют разместить такие ульи на крышах некоторых ресторанов.

Видео самого маленького McDonald's в мире

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