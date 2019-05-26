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Новости » Мир 26 мая, 2019, 16:40
В Румынии на референдуме решают, что делать с коррупцией

В Румынии в воскресенье, одновременно с выборами в Европарламент, происходит референдум по поводу отмены амнистии и помилованию тех, кто осужден за коррупционные преступления.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам президента Румынии Клауса Йоганниса, который подписал указ о проведении опроса, референдум необходим в связи с «серьезной обеспокоенностью общества за коррупцию и ее последствия, а также необходимостью обеспечить неподкупность чиновников».

Избирателям предлагают ответить на следующие вопросы: «поддерживаете Ли вы запрет на амнистию и помилование в случаях, связанных с коррупцией?» и «поддерживаете Ли вы запрет на принятие правительством чрезвычайных постановлений в области судебной организации?»

Референдум считается действительным, если явка избирателей составляет не менее 30%.

Напомним, 24 апреля нижняя палата парламента Румынии одобрила изменения в уголовный кодекс, которые могут закрыть несколько текущих дел о коррупции на высоком уровне.

В Европейской комиссии критикуют Румынию за отсутствие прогресса в проведении судебной реформы, попытках протолкнуть правовые изменения, которые ослабляют независимость судебной власти, и помочь политикам, обвиненным в коррупции.

 
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Румынияновости миракоррупцияреферендум
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