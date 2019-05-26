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Новости » Мир 26 мая, 2019, 17:50
В России произошло очередное ЧП с самолетом

В России произошел серьезный инцидент с самолетом, из-за чего пилотам пришлось кружить два часа в небе, прежде чем приземлиться.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Боинг авиакомпании UTair, который выполнял рейс из Сургута в Таджикистан, возвращается в аэропорт – пилоты были вынуждены кружить в воздухе почти 2 часа», – говорится в сообщении.

За эти два часа пилотам удалось выработать все топливо и благополучно приземлиться в аэропорту Сургута без приключений. На данный момент сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.
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ЧПРоссияавиакатасрофановости мира
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2019-05-26 21:47 :24