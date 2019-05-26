В России не хотят выполнять решение Трибунала об освобождении украинских моряков

Российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных в Черном море, выполнять не нужно.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости»

«Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят», – заявил так называемый «депутат Госдумы от Республики Крым» Руслан Бальбек.

Бальбека поддержал руководитель оккупационной «рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России» Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Черном море, поэтому решения не нужно выполнять.

Он аргументирует свою точку зрения тем, что украинские моряки были задержаны якобы в Керченском проливе «за нарушение госграницы».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву «за инцидент в Керченском проливе» якобы не принадлежит к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

Напомним: 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и разрешить возвращение в Украину.

Также трибунал согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить заключенных украинских моряков, вместо этого заявив, что намерены «в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства... последовательно отстаивать позицию РФ, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию».

Украина уже формирует арбитражный трибунал, который перейдет к рассмотрению дела украинских пленных моряков по сути и будет рассматривать каждое нарушение и действия РФ.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что если Москва решит игнорировать это решение, то украинская сторона будет продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

«Суды» в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российский СИЗО «Лефортово».

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

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