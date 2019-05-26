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Новости » События 26 мая, 2019, 19:13
В Польше сгорел автобус Киев-Прага, жертв и пострадавших нет

На юге Польши недалеко от г .Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, 70 граждан Украины эвакуировали.

Об этом сообщил польский телеканал TVN24.pl, передает Украинская правда.

Сообщается, что инцидент с автобусом украинского перевозчика произошел в ночь на 26 мая.

По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, всех пассажиров были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Эвакуированные граждане Украины были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров – ред.), где им был предоставлен запасной транспорт.

Причиной возгорания стали неполадки в двигателе, который и загорелся.

«Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте», – сообщил представитель дорожной комиссии.

 
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Польшапожарновости Украины
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